Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Başbakanı Nehammer ile Suriye'deki Gelişmeleri Görüştü

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(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Suriye'deki son durum ele alındı.

Erdoğan, Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede Türkiye ile Avusturya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Erdoğan görüşmede Suriye'de halkın ülkesinin geleceğine karar vereceği bir döneme girildiğini, bu süreçte Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması için Suriye'de faaliyet gösteren PKK ve DEAŞ dahil tüm terör yapılanmalarının temizlenmesinin önemli olduğunu ifade etti.

Erdoğan, Suriyeli sığınmacıların güvenli, onurlu ve gönüllü geri dönüşlerinin başladığını, geri dönüşlerin artarak devamının Suriye'de sürdürülebilir yaşam şartlarının oluşturulmasına bağlı olduğunu belirtti. Erdoğan, Suriye'nin yeniden imarı ve iç savaş nedeniyle çöken altyapının ayağa kaldırılması konularında uluslararası toplumun desteğinin şart olduğunu, bunun için herkesin geri dönüşler ve imar hususunda elini taşın altına koyması gerektiğini ifade etti.