Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya\'da akşam namazını kıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, akşam namazını Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kıldı.
Erdoğan, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri kapsamındaki mitinglerini Güngören'de tamamladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, akşam namazı için Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne geldi. Namazı burada kılan Erdoğan, camideki vatandaşlarla sohbet etti, kendisini bekleyen çocuklara harçlık dağıttı.
Erdoğan'a, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum da eşlik etti.
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Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde, yol yapım çalışması sırasında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na ait petrol boru hattı patladı. Patlama sonucu meydana gelen sızıntı nedeniyle ham petrol, Başlar Barajı'ndan çıkan sulama kanallarına karıştı. TPAO ekipleri olay yerine gelerek onarım ve temizleme çalışmalarına başladı.
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