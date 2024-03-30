Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya\'da akşam namazını kıldı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, akşam namazını Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kıldı.

Erdoğan, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri kapsamındaki mitinglerini Güngören'de tamamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, akşam namazı için Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne geldi. Namazı burada kılan Erdoğan, camideki vatandaşlarla sohbet etti, kendisini bekleyen çocuklara harçlık dağıttı.

Erdoğan'a, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum da eşlik etti.