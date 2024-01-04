Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayla Algan için başsağlığı mesajı paylaştı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden tiyatro ve sinema sanatçısı, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi Ayla Algan için başsağlığı mesajı paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türk tiyatrosunun, sinemasının ve müziğinin usta ismi, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi, çok değerli Ayla Algan Hanımefendi'nin vefat haberini üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum" dedi.