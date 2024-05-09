Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Başbakanı Asadov'u kabul etti - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Başbakanı Asadov'u kabul etti

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov ile Cumhurbaşkanlığı'nda bir araya geldi.

09.05.2024 04:10
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(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov ile Cumhurbaşkanlığı'nda bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov'u Cumhurbaşkanlığı'nda kabul etti. Cumhurbaşkanlığı'nın X hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir araya geldi" denildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Başbakanı Asadov\'u kabul etti
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Başbakanı Asadov'u kabul etti - Son Dakika

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