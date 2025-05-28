(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Laçın'da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü.
Cumhurbaşkanlığı'nın resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Bağımsızlık Günü münasebetiyle bulunduğu Laçın şehrinde, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi" denildi.
Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile Bir Araya Geldi - Son Dakika
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