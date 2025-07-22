Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhuriyeti Başsavcısı Aliyev'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhuriyeti Başsavcısı Kamran Aliyev'i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabulde, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk de hazır bulundu.