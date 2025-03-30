Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bayram Namazını İstanbul'daki Büyük Çamlıca Camisi'nde Kıldı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bayram Namazını İstanbul'daki Büyük Çamlıca Camisi'nde Kıldı

Bayram namazını Büyük Çamlıca Camisi'nde kılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada Filistin'de yaşananlara değindi ve "Hep birlikte inşallah oradaki yaşananları görerek, kendi içimizde bir olalım, iri olalım, diri olalım, kardeş olalım" dedi.

30.03.2025 13:13
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(İSTANBUL) - Bayram namazını Büyük Çamlıca Camisi'nde kılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada Filistin'de yaşananlara değindi ve "Hep birlikte inşallah oradaki yaşananları görerek, kendi içimizde bir olalım, iri olalım, diri olalım, kardeş olalım" dedi.

Bayram namazını kılmak için İstanbul'da bulunan Büyük Çamlıca Camisi'ne giden Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada vatandaşlarla sohbet etti. Erdoğan sohbetin ardından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve vatandaşlarla birlikte namaz kıldı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, namazı kıldırdıktan sonra hutbe verdi.

"Kendi içimizde bir olalım, iri olalım, diri olalım, kardeş olalım"

Erbaş'ın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, birlik ve beraberlik dileklerinde bulunarak, "Bu yıl da yine muhteşem, muazzam bir Ramazan-ı Şerif'i yaşadık. Bu ramazan aylarını yaşamayı bizlere nasip eylesin. Bizi birbirimizden ayırmasın" dedi. Konuşmasında Filistin'de yaşananlara da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Siyonist İsrail'i Rabbim 'Kahhar' ismi şerifi hürmetine kahru perişan eylesin. Hep birlikte inşallah oradaki yaşananları görerek, kendi içimizde bir olalım, iri olalım, diri olalım, kardeş olalım. Rabbim bu birliğimizi daim eylesin" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra vatandaşlarla bayramlaştı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bayram Namazını İstanbul'daki Büyük Çamlıca Camisi'nde Kıldı - Son Dakika

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