Cumhurbaşkanı Erdoğan Bayram namazını Marmaris Okluk Millet Camii'nde kıldı
MUĞLA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı namazını Muğla'nın Marmaris ilçesi Karacasöğüt Mahallesi'ndeki Okluk Millet Camisi'nde vatandaşlar ile birlikte kıldı.
Kurban Bayramı tatilini geçirmek üzere hafta içinde Muğla'ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı'nın ilk sabahında Okluk Millet Camii'nde kıldığı Kurban Bayramı namazı sonrası vatandaşlar ile bayramlaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayramlaşma sonrası vatandaşlar ile sohbet etti.
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