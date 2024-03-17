Cumhurbaşkanı Erdoğan: Belediyeler şehirlerimizi geriye götürdü

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Türkiye'yi terörden arınmış bir geleceğe kavuşturacağız

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın'ın Ulus ilçesinde düzenlenen cenaze töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'yi terörden arınmış bir geleceğe kavuşturmanın gayreti içerisinde olacaklarını belirtti. Tunç, AK Parti döneminde ilçeye yapılan yatırımları anlattı ve halkın refahını artırmaya devam edeceklerini vurguladı. Ayrıca, dünyada mazlumun yanında olmaya devam edeceklerini ve adaleti savunacaklarını söyledi.