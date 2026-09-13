Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bilinmesini isterim ki Türkiye'de darbeler defteri artık kapanmıştır. Bir daha açılmasına da bu millet müsaade etmeyecektir"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bilinmesini isterim ki Türkiye'de darbeler defteri artık kapanmıştır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bilinmesini isterim ki Türkiye'de darbeler defteri artık kapanmıştır. Bir daha açılmasına da bu millet müsaade etmeyecektir"
Kaynak: AA
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