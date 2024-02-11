Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hataları kendimizde arıyoruz - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hataları kendimizde arıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hataları kendimizde arıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz muhalefet gibi hatayı, kusuru, yanlışı oy tercihinden dolayı seçmende değil daima kendimizde arıyoruz.

11.02.2024 13:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz muhalefet gibi hatayı, kusuru, yanlışı oy tercihinden dolayı seçmende değil daima kendimizde arıyoruz."

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Süper Kupa finali için ödenen 4 milyon dolar geri ödenecek
    17:30 Süper Kupa finali için ödenen 4 milyon dolar geri ödenecek

    Fenerbahçe ve Galatasaray'a ödenen 4 milyon dolar, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından kulüplerin alacaklarından kesilerek Suudi Arabistan'a iade edilecek. Süper Kupa'nın ne zaman oynanacağı ise henüz belirsiz.

  • Ak Parti seçim çalışmasındaki saldırıya ilişkin 12 kişi gözaltına alındı
    17:06 Ak Parti seçim çalışmasındaki saldırıya ilişkin 12 kişi gözaltına alındı

    AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışmasına uzun namlulu silahlarla düzenlenen, 1 kişinin ağır yaralandığı saldırıyla ilgili Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıklama yaptı. Bakan Tunç, ''Soruşturma kapsamında olayla bağlantısı olduğu düşünülen; 12 şüpheli gözaltına alınmış, 7 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir.'' dedi.

  • Ağır hasarlı binada genç bir kız ölü olarak bulundu
    16:22 Ağır hasarlı binada genç bir kız ölü olarak bulundu

    Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı İpekyol Mahallesi'nde depremde hasar gördüğü gerekçesiyle boşaltılıp yıkılmasına karar verilen metruk binanın yan giriş kısmında genç bir kızın cesedi bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Ceset, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kesin ölüm nedeni otopsi sonucunda belirlenecek.

  • Fatih Erbakan'dan gençlere drift vaadi
    15:15 Fatih Erbakan'dan gençlere drift vaadi

    Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, yerel seçimlere kendi adaylarıyla girme kararı aldıklarını duyurdu. İstanbul için Mehmet Altınöz, Ankara için Suat Kılıç ve İzmir için Cemil Arıkan aday olarak seçildi. Erbakan, gençlere drift atma heyecanını ileri sürüş pistlerinde gerçekleştireceklerini söyledi. Ayrıca, belediyelerin LGBT etkinliklerine ve içki harcamalarına eleştiri getirdi.

  • Bebeğini çöpe atan anne tutuklandı
    14:51 Bebeğini çöpe atan anne tutuklandı

    Sarıyer'de 25 Ocak'ta çöp poşetlerinin arasında yeni doğmuş bebek bulunmuş, polis ekipleri yaptıkları incelemelerde bebeği çöp poşetlerinin arasına bırakan kişinin Karolin Y. olduğunu tespit etmişti. Gözaltına alınan Karolin Y., bugün çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

  • MHP lideri Bahçeli: CHP ile DEM'in ayrı aday çıkarması sinsi bir oyun
    14:50 MHP lideri Bahçeli: CHP ile DEM'in ayrı aday çıkarması sinsi bir oyun

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'daki Seçmen İletişim Merkezi açılışında konuştu. Gündemine yerel seçimleri alan Bahçeli, "CHP ile DEM'in ayrı aday çıkarması sinsi bir oyundur." ifadelerini kullandı.

  • DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, yeniden başkanlığa seçildi
    14:33 DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, yeniden başkanlığa seçildi

    Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Pendik'teki genel kurulda yapılan oylama sonucunda bir kez daha genel başkanlığa seçildi. Çerkezoğlu, teşekkür konuşmasında DİSK'in çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini ve sendikal haklar için mücadele edeceklerini belirtti.

  • Yazar Füruzan hayatını kaybetti
    14:03 Yazar Füruzan hayatını kaybetti

    Feruze Çerçi olarak bilinen yazar Firuzan'ın vefat haberini şair Elif Soya duyurdu. Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Firuzan'ın sonsuzluğa gittiği belirtildi.

Recep Tayyip Erdoğan, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hataları kendimizde arıyoruz - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2024 17:37:41. #1.11#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hataları kendimizde arıyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement