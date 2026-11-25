Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz ülkemizde annelerin gözyaşı artık dinsin, anneler, babalar, çocuklar artık gözyaşı dökmesin, fidan gibi delikanlılar hayatlarının baharında göğekin gibi toprağa düşmesin istiyoruz"Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz ülkemizde annelerin gözyaşı artık dinsin, anneler, babalar, çocuklar artık gözyaşı dökmesin, fidan gibi delikanlılar hayatlarının baharında göğekin gibi toprağa düşmesin istiyoruz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz ülkemizde annelerin gözyaşı artık dinsin, anneler, babalar, çocuklar artık gözyaşı dökmesin, fidan gibi delikanlılar hayatlarının baharında göğekin gibi toprağa düşmesin istiyoruz"
Kaynak: AA