Cumhurbaşkanı Erdoğan: F-35\'ten vazgeçtik, F-16\'ya odaklanıyoruz

Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 70. yaş gününde 70 adet gül gönderdi

MHP lideri Devlet Bahçeli, doğum günü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 70 adet gül gönderdi. Erdoğan da Bahçeli'nin bu jestine "Devlet Bey nezaketini yine gösterdi, çok da zengin bir nezaket. Yaşımın miktarında güller gönderdi" sözleriyle karşılık verdi.