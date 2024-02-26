Cumhurbaşkanı Erdoğan: F-35'ten vazgeçtik, F-16'ya odaklanıyoruz - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: F-35'ten vazgeçtik, F-16'ya odaklanıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: F-35\'ten vazgeçtik, F-16\'ya odaklanıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin F-35 programından çekildiğini ve artık F-16 savaş uçaklarına odaklandığını açıkladı. Erdoğan, Türkiye'nin yeni plan ve programının F-16'ya kilitlendiğini belirtti.

26.02.2024 17:11  Güncelleme: 17:13
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim şu andaki planımız, programımız, F-35'ten öte artık F-16'ya kilitlenmiş vaziyetteyiz"

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: F-35'ten vazgeçtik, F-16'ya odaklanıyoruz - Son Dakika

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