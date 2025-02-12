- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bogor Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda resmi törenle karşılandı
JAKARTA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Endonezya'da, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto tarafından Bogor Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda resmi törenle karşılandı.
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