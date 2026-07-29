Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün şimdiye kadar ülkemiz genelinde 59'u orman dışı alan olmak üzere 90 yangın çıkmıştır. Bu yangınların 81'i tamamen kontrol altına alınmıştır"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün şimdiye kadar ülkemiz genelinde 59'u orman dışı alan olmak üzere 90 yangın çıkmıştır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün şimdiye kadar ülkemiz genelinde 59'u orman dışı alan olmak üzere 90 yangın çıkmıştır. Bu yangınların 81'i tamamen kontrol altına alınmıştır"
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bugün şimdiye kadar ülkemiz genelinde 59'u orman dışı alan olmak üzere 90 yangın çıkmıştır. Bu yangınların 81'i tamamen kontrol altına alınmıştır' - Son Dakika