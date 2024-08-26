Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük Taarruz'un 102. yıl dönümünde anma mesajı yayımladı

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(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Büyük Taarruz 'un 102'nci yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

"Büyük Taarruz'un yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere tüm Milli Mücadele kahramanlarımızı rahmetle yad ediyorum" diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Maküs talihimizi yenerek kendimize yeni bir gelecek inşa ettiğimiz tarihi ve önemli bir dönüm noktası olan Büyük Taarruz'un yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere tüm Milli Mücadele kahramanlarımızı rahmetle yad ediyorum."