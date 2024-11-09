Cumhurbaşkanı Erdoğan: Can Azerbaycan'ın 9 Kasım Devlet Bayrak Günü'nü Tebrik Ediyorum

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(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın 9 Kasım Devlet Bayrak Günü'nü tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın 9 Kasım Devlet Bayramı Günü dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında "Dostumuz, kardeşimiz, kader ortağımız Can Azerbaycan'ın 9 Kasım Devlet Bayrak Günü'nü tebrik ediyor, aziz kardeşim Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in şahsında tüm Azerbaycan halkına selam ve muhabbetlerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.