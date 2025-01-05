Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çatışmanın, Şiddetin, Tarihe Karıştığı, Terörsüz Türkiye Hedefimize Gönül Birliği İçinde Ulaşacağız"

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(TRABZON/ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'da partisinin 8. Olağan İl Kongresi'nde, "Çatışmanın, şiddetin, istikrarsızlığın tamamen tarihe karıştığı terörsüz Türkiye hedefimize el birliği, gönül birliği içinde mutlaka ulaşacağız. Teröristlere yönelik nokta operasyonlarımız ve hava harekatlarımız zaten fasılasız devam ediyor. Sadece 2024 yılında sözde üst düzey 40 teröristi etkisiz hale getirdik" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'da Hayri Gür Spor Salonu'nda partisinin 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu. Erdoğan, " Karadeniz'in şahlanışında, bölgenin ayağa kaldırılmasında, Trabzonlu kardeşlerimiz, çok önemli görevler aldı. İnanıyorum ki Trabzon Türkiye Yüzyılının öncü şehirlerinden biri olacak" ifadelerini kullandı. Erdoğan, şunları söyledi:

"Çatışmanın, şiddetin, istikrarsızlığın tamamen tarihe karıştığı terörsüz Türkiye hedefimize el birliği, gönül birliği içinde mutlaka ulaşacağız. Bunun için çok kapsamlı, boyutlu, her adımı incelikle düşünülmüş bir politika yürütüyoruz. Bir süredir kararlılıkla uyguladığımız terörü kayağında yok etme stratejisinde önemli başarılar elde ettik. Suriye'nin kuzeyine düzenlediğimiz operasyonlar neticesinde, PKK'nın bu ülkedeki uzantısını sınır hattımızdan uzaklaştırdık.

Bölgesel planların aparatı olarak son günlerde tekrar devreye alınmak istenen DEAŞ terör örgütünü, kelimenin tam manasıyla bozguna uğrattık. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatımızda, orada bölücü terör örgütünü sürekli sıkıştırıyor, kıpırdayamaz hale getiriyoruz. Teröristlere yönelik nokta operasyonlarımız ve hava harekatlarımız zaten fasılasız devam ediyor. Nerede bir çıban varsa anında başını koparıyoruz. Sadece 2024 yılında sözde üst düzey 40 teröristi etkisiz hale getirdik. Ülkemiz içinde de terörle mücadelede çok iyi bir noktadayız. İçerde emniyet, jandarma ve istihbarat birimlerimiz koordinasyon içinde çalışarak, örgütün şehir uzantılarına nefes aldırmıyor.

"Suriye'de 8 Aralık'ta gerçekleşen halk devrimiyle bölücü örgütün umutları duvara tosladı"

Suriye'de yaşanan son gelişmeler ve Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin konuşan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Suriye'de 8 Aralık'ta gerçekleşen halk devrimiyle birlikte, bölücü örgütün umutları burada da duvara tosladı. Suriye'deki yeni yönetim, ülkenin toprak bütünlüğünün ve üniter yapısının korunması hususunda son derece kararlı bir tavır sergiliyor.

Gazze'de 50 bin kardeşimizi şehit eden Siyonistler, bunlar haricinde bölücü terör örgütünün destekçisi, hamisi, efendisi neredeyse kalmadı. Yani gelinen aşamada terör örgütü için yolun sonu görünüyor. Silahları teslim etmek, terörü terk etmek ve örgütü lağvetmek dışında herhangi bir seçenekleri bulunmuyor. Türkiye düşmanlarının aklıyla iş yapanlar eninde sonunda coğrafyanın değişmez gerçekleriyle karşılaşacaklardır.

Şunu herkes bilsin; silahın, şiddetin, terörün sırtını emperyalistlere yaslayarak kantonculuk oynamanın devri artık tamamen sona ermiştir. Bölgemizin geleceğini terörle karartmaya çalışanlara izin vermeyeceğiz.

"Türk, Kürt, Arap, Farisi bizler bu coğrafyanın kadim sahipleriyiz"

Bin yıldır, aynı coğrafyayı paylaştığımız yan yana yaşadığımız kardeşlerimizle aramıza yeni duvarlar örülmesine müsaade etmeyeceğiz. Türk, Kürt, Arap, Farisi bizler bu coğrafyanın kadim sahipleriyiz. Asırladır bir aradayız, beraberiz. Ortak bir maziyi paylaşıyoruz. Bunun için böl, parçala, yönet taktiğiyle kardeşleri birbirine düşman eden ve kaynaklarını sömüren emperyalistlerin oyunlarına gelmeyeceğiz."

"Trabzon'dan tüm Türkiye'ye ve sınırlarımızın ötesindeki kardeşlerimize samimiyetle seslenmek istiyorum. Anamızın dili farklı olabilir, kökenimiz farklı olabilir, siyasi görüşümüz farklı olabilir, mezhebimiz ve meşrebimiz farklı olabilir ama hepimiz bu coğrafyanın bin yıllık evlatlarıyız" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sınırlarımız içindeki 85 milyon olarak her birimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin eşit vatandaşlarıyız. Her karışı şehit kanlarıyla sulanmış 783 bin kilometrekare vatan toprağı üzerinde biriz, beraberiz, ezelden ebede kadar hepimiz kardeşiz. Bizim aramıza kimse giremeyecek. Türkiye Yüzyılı'nın önündeki son engellerden biri olan terör belasını da ortadan kaldırarak inşallah hedefe daha seri bir şekilde ulaşacağız" diye konuştu.

"CHP'li belediyelerin SGK'ya borçlarını, çeyrek altın cinsinden hesaplamak Sayın Özel'in bayağı vaktini alıyor"

CHP'ye yönelik eleştirilerde bulunan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"CHP Genel Başkanı Sayın Özel'e Marmara ve İç Anadolu Bölgelerimiz ile Karadeniz'i birbirine bağlayacak olan hızlı demiryolu hattına CHP olarak niçin karşı çıktıklarını, bu projeden niçin rahatsız olduklarını açıklamasını istedim. CHP'nin hizmet ve yatırım düşmanlığının arkasında hangi sebeplerin yattığını Sayın Özel'in açığa kavuşturması gerektiğini ifade ettim.

Sayın Özel henüz bu konuda akla ve mantığa uygun bir cevap veremedi. CHP'li belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan birikmiş borçlarını, çeyrek altın cinsinden hesaplamak anlaşılan Sayın Özel'in bayağı vaktini alıyor. Fakat şurası, CHP siyasetini anlamak bakımından çok ilginç. CHP'nin Genel Başkanı, Ankara'da hızlı trene karşı çıkıyor ama Kars'a gittiğinde millet neyi duymak istiyorsa otobüsün üstünde onu söylüyor.

"Madem bu işler emredince oluyor, belediye şirketleri, dağıtım bedellerinin yarısını vatandaştan almasın"

Yönettikleri belediyelerde, sudan otoparka kadar her şeye yüzde 1000 ile yüzde 2500 arasında zam yapıyorlar. Ancak bakıyorsunuz Kars'ta doğalgaza indirim yapmaktan bahsediyor. Buradan Sayın Özel'e soruyorum, madem milletin indirimli doğalgaz kullanmasını çok istiyordunuz peki EPDK'nın indirim kararını iptal ettirmek için niçin mahkemeye taşıdınız? Kars'a, Ardahan'a, Iğdır'a verdiğin sözleri, İstanbul'da yerine getirmekten seni alıkoyan nedir? İndirebiliyorsan çağır Büyükşehir Belediye Başkanını, talimat ver, doğalgaz fiyatını anında düşürsün.

Madem bu işler emredince oluyor, belediye şirketleri, dağıtım bedellerinin yarısını vatandaştan almasın. Meselenin daha vahim tarafı, Sayın Özel'in doğalgaz destekleriyle ilgili hiçbir malumatının olmamasıdır. Evinde kullandığı doğalgaza bile verdiğimiz desteklerden haberi bile yok. 'Allah'ın suyundan para alınır mı' diyen siz değil miydiniz Bay Özel? Ne oldu da 5 senede 10 kat zam yaptınız?

Aslında bugün CHP'ye yüklenmek istemiyordum. CHP'nin eski ve yeni kadroları arasındaki güç mücadelesi onları yeterince hırpalıyor. Parti içinde iktidar kavgası, Bizans'ı çırak çıkartacak ayak oyunları hiç ama hiç eksik olmuyor. CHP'nin derdi Sayın Özel'e yeter de artar bile."