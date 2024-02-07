Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP, siyasi mihengini kaybetmiş bir parti haline geldi - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP, siyasi mihengini kaybetmiş bir parti haline geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP, siyasi mihengini kaybetmiş bir parti haline geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP, siyasi mihengini kaybetmiş, böyle olduğu için de sürekli yörüngeden yörüngeye savrulup duran bir partiye dönüşmüştür"

07.02.2024 15:01
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP, siyasi mihengini kaybetmiş, böyle olduğu için de sürekli yörüngeden yörüngeye savrulup duran bir partiye dönüşmüştür"

Kaynak: AA

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