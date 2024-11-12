Cumhurbaşkanı Erdoğan, COP29 Dünya Liderleri İklim Zirvesi'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, COP29 Dünya Liderleri İklim Zirvesi'nde konuştu Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail saldırıları nedeniyle toprağa ve yer altı sularına sızan kimyasalların, Gazzeli çocukların geleceğini şimdiden karanlığa bürüdüğünü belirterek, "Bu ağır insani ve çevre felaketine sebep olanların, uluslararası mahkemelerde bunun hesabını...

12.11.2024 16:21
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail saldırıları nedeniyle toprağa ve yer altı sularına sızan kimyasalların, Gazzeli çocukların geleceğini şimdiden karanlığa bürüdüğünü belirterek, "Bu ağır insani ve çevre felaketine sebep olanların, uluslararası mahkemelerde bunun hesabını vermeleri gerektiğini düşünüyoruz." dedi.

Erdoğan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP29) Dünya Liderleri İklim Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, ev sahipliğinden dolayı Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e teşekkür etti.

İklim krizinin menfi etkilerinin en yoğun hissedildiği ülkeler arasında olduklarını vurgulayan Erdoğan, "2053 yılı için net sıfır emisyona ulaşma ve Yeşil Kalkınma vizyonumuz ekseninde kilit sektörlerimizi dönüştürüyoruz. Yeşil finans stratejisini uygulama ve Ulusal Yeşil Taksonomi oluşturma gayretlerimiz devam ediyor. Emisyon Ticaret Sistemi'ni de ihtiva eden iklim kanunumuzu çok yakında Meclisimize sunacağız. COP29 öncesinde iki yıllık şeffaflık raporumuzu ve uzun dönemli iklim stratejimizi yazmanlığa ilettik." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024-2030 yıllarını kapsayan ???????İklim Değişikliği Azaltım ve Uyum Strateji Eylem Planları'nı uygulamaya aldıklarını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Toplam kurulu güç içerisinde yenilenebilir enerjinin payını yüzde 59'a yükselttik. Bu oranla Avrupa'da 5'inci, dünyada 11'inci sıradayız. 2053 net sıfır emisyon hedeflerimiz için temel önceliklerimiz yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve nükleer enerjidir. Bugün 31 bin megavat olan rüzgar ve güneş enerjisi kurulu gücümüzü 2035 yılında 120 bin megavata çıkaracağız. Nükleer enerjide ise 2050 senesinde, 20 bin megavatlık bir kapasiteye ulaşmayı hedefliyoruz. 2024-2030 yıllarını kapsayan Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planımızla 100 milyon ton karbondioksit eş değeri emisyon azaltımı öngörüyoruz. Elektrikli milli otomobilimiz Togg'u yaygınlaştırmaya devam ediyoruz. Eşim Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan ve küresel düzeye taşınan Sıfır Atık Projesi, iklim değişikliğiyle mücadelemize ilave güç katıyor. Bu sayede projenin başlangıcından bu yana 5,9 milyon ton sera gazı emisyonunun önüne geçtik. Su kaynaklarımızın etkin kullanımı için su verimliliği seferberliği ilan ettik."

"(İsrail'deki) Mevcut hükümet büyük bir çevre kıyımına yol açmayı sürdürüyor"

Milli Ağaçlandırma Günü olarak belirledikleri her 11 Kasım'da milyonlarca fidanı toprakla buluşturduklarını dile getiren Erdoğan, "Tabii tüm bu gayretlerin ekonomik maliyeti çok yüksektir. Küresel mücadelemizi daha güçlü ve etkili kılmak bakımından bilhassa gelişmekte olan ülkelerin ihtiyaçlarına cevap verecek bir iklim finansmanı hedefinin, bu zirvede belirleneceğine inanıyorum." ifadesini kullandı.

Gelecek nesiller için adil, sürdürülebilir ve doğaya saygılı bir dünyayı inşa etmek için Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu'nda Gelecek Paktı'nı kabul ettiklerini aktaran Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bugün burada gelecek nesillere daha adil bir dünya bırakmayı konuşurken, İsrail'in Filistin ve Lübnan'ı hedef alan hukuk, ahlak ve vicdan dışı saldırıları devam ediyor. (İsrail'deki) Mevcut hükümet maalesef çocuk, kadın ve yaşlı demeden insanları katletmeyi, büyük bir çevre kıyımına yol açmayı sürdürüyor. İsrail saldırıları nedeniyle toprağa ve yer altı sularına sızan kimyasallar Gazzeli çocukların geleceğini şimdiden karanlığa bürümüştür. Bu ağır insani ve çevre felaketine sebep olanların, uluslararası mahkemelerde bunun hesabını vermeleri gerektiğini düşünüyoruz. Kıymetli dostlarım, 2026 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 31. Taraflar Konferansı'na ev sahipliği yapmak için adaylığımızı açıkladık. Adaylığımıza destek veren ülkelere teşekkür ediyor, değerlendirmeleri sürenlerin desteğini bekliyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, COP29 Dünya Liderleri İklim Zirvesi'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika

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