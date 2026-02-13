Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde kıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'ne geçti.

Cuma namazını burada kılan Erdoğan, daha sonra Boğaziçi Üniversitesi Erkek ve Kız Yurtları Açılış Töreni'ne katılmak üzere camiden ayrıldı.