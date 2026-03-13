Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Cerrah Mehmet Paşa Camisi'nde kıldı - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Cerrah Mehmet Paşa Camisi'nde kıldı

13.03.2026 14:48
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Fatih'teki tarihi Cerrah Mehmet Paşa Camisi'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Fatih'teki tarihi Cerrah Mehmet Paşa Camisi'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan Cerrah Mehmet Paşa Camisi'ne geçti.

Cuma namazını burada kılan ve çıkışta vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, daha sonra buradan ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi 1. Etap Temel Atma Töreni ile üniversitenin 16 eğitim ve yurt binasının toplu açılış törenine katılması bekleniyor.

Kaynak: AA

