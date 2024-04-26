Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Hz. Ali Camisi\'nde kıldı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'daki konutundan cuma namazı için Hz. Ali Camisi'ne geçti.

Cuma namazını burada kılan Erdoğan, çıkışta vatandaşlarla sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Bahçelievler'de bir otelde gerçekleştirilen Parlamenterler Arası Kudüs Platformu 5. Konferansı'na katılmak üzere camiden ayrıldı.