Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Hz. Ali Camisi'nde kıldı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Hz. Ali Camisi'nde kıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Hz. Ali Camisi\'nde kıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde cuma namazını kıldı. Namaz sonrası vatandaşlarla sohbet etti ve ardından Parlamenterler Arası Kudüs Platformu 5. Konferansı'na katılmak üzere camiden ayrıldı.

26.04.2024 14:23
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'daki konutundan cuma namazı için Hz. Ali Camisi'ne geçti.

Cuma namazını burada kılan Erdoğan, çıkışta vatandaşlarla sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Bahçelievler'de bir otelde gerçekleştirilen Parlamenterler Arası Kudüs Platformu 5. Konferansı'na katılmak üzere camiden ayrıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Hz. Ali Camisi'nde kıldı - Son Dakika

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