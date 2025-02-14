Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Hz. Ali Camisi\'nde kıldı

Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan Hz. Ali Camisi'ne geçti.

Burada cuma namazını kılan ve çıkışta vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, daha sonra camiden ayrıldı.