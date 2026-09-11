Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Rize'de Merkez Sahil Camisi'nde kıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Rize'deki Merkez Sahil Camisi'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapımı tamamlanan yatırımların toplu açılış töreni için geldiği memleketi Rize'nin Güneysu ilçesindeki konutundan öğle saatlerinde Merkez Sahil Camisi'ne geçti.

Cuma namazını burada kılan Erdoğan, namaz sonrası vatandaşlarla sohbet etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Hayati Yazıcı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ile AK Parti yöneticileri de cuma namazını Merkez Sahil Camisi'nde kıldı.