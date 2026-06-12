Erdoğan Selimiye Camisi'nde cuma namazı kıldı - Son Dakika
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Erdoğan Selimiye Camisi'nde cuma namazı kıldı

12.06.2026 15:43
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Selimiye Camisi'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Selimiye Camisi'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde geldiği Edirne'de cuma namazı için Selimiye Camisi'ne geçti.?

Namazı burada kılan Erdoğan, daha sonra camide bulunan vatandaşlara hitap etti.

Selimiye Camisi'nin restore edilmesine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Hasretle beklediğimiz bugüne kavuştuk. Kocasinan'ın eserinin bugünkü şekliyle inşa ve ihya sürecini tamamlayarak bu hale geldiğini görmeyi bizlere lütfeden Allah'a sonsuz hamdüsenalar olsun. Tabii bununla birlikte ülkemizde bu eserleri çoğaltmanın, bu eserleri inşa ve ihya etmenin bizlere Rabbimiz tarafından lütfunu görmek, bunu yaşamak, şüphesiz ki bundan sonraki süreçte de aynen Edirne'de nasıl Sinan'la bizler güç bulduysak, İstanbul'da nasıl Barbaros'la nasıl Çamlıca'yla güç kuvvet bulduysak, Türkiye'mizin dört bir yanında da bunları inşa ve ihya etmenin her zaman gayreti içerisinde olacağız. Bunlarla da inşallah yolumuza güçlenerek devam edeceğiz. Sizler bu şekilde bu işe sahip çıktığınız sürece inşallah minareler süngü olacak, kubbeler miğfer olacak, camiler kışlamız olacak, müminler asker olacak ve bu yola da böyle devam edeceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından Selimiye Camii Şerifi'nin Restorasyon Sonrası Yeniden İbadete Açılışı, Yapımı Tamamlanan Diğer Tesis ile Projelerin Toplu Açılışı ve Anahtar Teslim Töreni'ne katılmak üzere camiden ayrıldı.

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erdoğan Selimiye Camisi'nde cuma namazı kıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erdoğan Selimiye Camisi'nde cuma namazı kıldı - Son Dakika
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