Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Cumhurbaşkanı yardımcısı diye şehir şehir dolaştırdıkları isimlerin yarın ne olacakları belli değil.' - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Cumhurbaşkanı yardımcısı diye şehir şehir dolaştırdıkları isimlerin yarın ne olacakları belli değil.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: \'Cumhurbaşkanı yardımcısı diye şehir şehir dolaştırdıkları isimlerin yarın ne olacakları belli değil.\'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı yardımcısı olarak atanan isimlerin geleceği hakkında belirsizlik olduğunu belirtti. Erdoğan, bu isimlerin yarın ne olacaklarına dair bir açıklama yapmadı.

24.02.2024 14:49  Güncelleme: 14:51
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhurbaşkanı yardımcısı diye şehir şehir dolaştırdıkları isimlerin yarın ne olacakları belli değil."

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Cumhurbaşkanı yardımcısı diye şehir şehir dolaştırdıkları isimlerin yarın ne olacakları belli değil.' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Cumhurbaşkanı yardımcısı diye şehir şehir dolaştırdıkları isimlerin yarın ne olacakları belli değil.' - Son Dakika
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