Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Ak Parti Teşkilatlarına Ramazan Bayramı Mesajı: "Ana Muhalefetin Parti İçi Kavgalarına Hiçbir Şartta Taraf Olmayacağız"

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İstanbul merkezli yürütülen rüşvet, yolsuzluk ve terör soruşturmalarını dikkatle takip etmekteyiz. Soruşturma ilerledikçe ve derinleştikçe belediyeleri ahtapot gibi saran suç örgütünün kollarının nerelere uzandığı elbette deşifre olacaktır. Ramazanın son 10 gününde yaşanan olaylar ve sokak terörüyse soygunu perdeleme çabasından başka hiçbir şey değildir. Yargı mensuplarımızı aileleri ve çocukları üzerinden tehdit ederek baskı altına alma teşebbüsleri bugüne kadar sonuçsuz kalmıştır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı vesilesiyle AK Parti teşkilatlarına video mesaj gönderdi. Erdoğan, mesajında, "Ramazan Bayramı'nı bölgemizde devam eden savaşların, zulümlerin, yıkımların ve acıların gölgesinde, kalbimiz buruk bir şekilde idrak ediyoruz. Gerek insani yardım faaliyetlerimiz gerek diplomatik girişimlerimiz gerekse kampanyalarımızla Filistinli mazlumların yanındayız. Buradan Gazze ve Batı Şeria'dakilerle tüm Filistinli kardeşlerimizi bir kez daha hürmetle selamlıyor, bayramlarını tebrik ediyoruz" ifadelerini kullandı.

" Suriye'deki zulüm hamdolsun son buldu"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'den 14 yıl sonra büyük bir müjde aldıklarını vurgulayarak şunları kaydetti:

"1 milyon insanın hayatına mal olan, birçok tarihi şehrin yıkılmasına, zarar görmesine sebep olan Suriye'deki zulüm hamdolsun son buldu. Suriye halkı, 61 yıllık Baas diktatörlüğünü yıkarak, muhteşem ve muazzez bir zafere imza attı. Suriye'nin önünde açılan yeni yolun Suriyeli kardeşlerimizle birlikte tüm bölgemiz için hayırlara vesile olacağına inanıyoruz. Suriye'nin milli birliğinin sağlanması, toprak bütünlüğünün korunması, Suriyeli kardeşlerimizin bu yeni dönemde uzun yıllardır hasretini çektikleri huzura kavuşması önceliğimizdir."

"Türkiye 40 yıldır ayağına vurulan bir prangadan daha inşallah kurtulmuş olacak"

'Terörsüz Türkiye' hedefine giden yolda kararlılıkla yürüyeceklerini, Türk'üyle, Kürt'üyle, Arap'ıyla, Alevi'siyle, herkesin huzur içinde bir arada yaşadığı, müreffeh bir ülkeyi hep birlikte inşa edeceklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Örgütün kendisini feshedip, silahlarını teslim etmesiyle birlikte Türkiye 40 yıldır ayağına vurulan bir prangadan daha inşallah kurtulmuş olacak. Silahın baskısı devre dışı kalınca sivil siyasetin sorun çözme kapasitesi artacak. Bunun da kazananı demokrasimiz ve 85 milyonun bütün fertleri olacaktır" dedi.

"Görevlerini hem büyük bir fedakarlıkla hem de sabır ve soğukkanlılıkla ifa eden kolluk kuvvetlerimizi tebrik ediyorum"

"İstanbul merkezli yürütülen rüşvet, yolsuzluk ve terör soruşturmalarını dikkatle takip etmekteyiz" diyen Erdoğan konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Soruşturma ilerledikçe ve derinleştikçe belediyeleri ahtapot gibi saran suç örgütünün kollarının nerelere uzandığı elbette deşifre olacaktır. Ramazanın son 10 gününde yaşanan olaylar ve sokak terörüyse soygunu perdeleme çabasından başka hiçbir şey değildir. Yargı mensuplarımızı aileleri ve çocukları üzerinden tehdit ederek baskı altına alma teşebbüsleri bugüne kadar sonuçsuz kalmıştır. Milletimiz o engin ferasetiyle tuzağı gördü, oyuna gelmedi, provokatörlerin kışkırtmalarına prim vermedi. Bu vesileyle bir kez daha görevlerini hem büyük bir fedakarlıkla hem de sabır ve soğukkanlılıkla ifa eden kolluk kuvvetlerimizi tebrik ediyorum. Gençlerimiz başta olmak üzere marjinal örgütlerin tahriklerine kapılmayan milletimin tüm fertlerine şükranlarımı sunuyorum. Rabbim ülkemizi her türlü beladan, kargaşadan, gerilimden muhafaza eylesin diyorum. Bizi kendi bataklıklarına çekmek isteyenlerin tuzaklarına düşmeyecek, ana muhalefetin parti içi kavgalarına hiçbir şartta taraf olmayacağız."