Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan Ali Türkkan\'a tebrik mesajı

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2026 FIA Gençler Dünya Ralli Şampiyonu olan milli sporcu Ali Türkkan'ı tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2026 FIA Gençler Dünya Ralli Şampiyonu olarak otomobil sporları tarihimizdeki en önemli başarıya imza atan milli sporcumuz Ali Türkkan'ı yürekten tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" ifadesini kullandı.