Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna-Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı, dava ve fikir insanı Aliya İzzetbegoviç'i rahmetle yad ettiğini bildirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Savaş meydanlarında cesur bir asker, milletini bağımsızlığa taşıyan bilge bir lider olan, kardeş Bosna-Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı, dava ve fikir insanı Aliya İzzetbegoviç'i ebediyete irtihalinin yıl dönümünde hasretle, rahmetle yad ediyorum." ifadesini kullandı.
Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aliya İzzetbegoviç paylaşımı - Son Dakika
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