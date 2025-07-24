Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya Camii'nin yeniden ibadete açılmasının 5'inci yıl dönümüne ilişkin sosyal medya platformundan bir paylaşım yaptı.
Erdoğan'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşımda " İstanbul'un Fethi'nin sembolü, Fatih'in emaneti Ayasofya, 86 yıl aradan sonra ilk ezana ve ilk namaza 5 yıl önce bugün kavuştu… Ayasofya'nın dirilişini görmeyi bizlere nasip eden Rabb'ime sonsuz şükürler olsun" ifadeleri yer aldı.
Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya Camii'nin 5. Yıl Dönümü Paylaşımı - Son Dakika
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