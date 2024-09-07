Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin dış politikada maneuver alanını genişletme hedefinde olduğunu belirtti. Gelecekte atılacak adımların kararlılıkla sürdürüleceğini vurgulayan Erdoğan, Türkiye'nin uluslararası alandaki etkisini artırmayı amaçladıklarını ifadelerinde dile getirdi.
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8.09.2024 01:43:44. #1.13#
SON DAKİKA: Erdoğan: Dış Politika Manevra Alanı Genişleyecek - Son Dakika
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