Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin son 15 yılda gerçekleştirdiği ihracatın yaklaşık yüzde 31'inin uluslararası sermayeli şirketler tarafından yapıldığını açıkladı. Bu durum, yabancı yatırımların Türkiye ekonomisindeki etkisini ve önemini vurguluyor. Erdoğan, ihracatın artırılması için uluslararası iş birliklerinin sürdürülmesi gerektiğini belirtirken, ekonomik büyüme hedeflerine ulaşmada bu tür şirketlerin rolünün devam edeceğine dikkat çekti.
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29.09.2024 06:28:24. #1.12#
SON DAKİKA: Erdoğan: İhracatın %31'i Yabancı Şirketlerden - Son Dakika
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