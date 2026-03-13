Cumhurbaşkanı Erdoğan sanal medya hesabından yaptığı açıklamasında, "Entelektüel kişiliği, bilgi ve birikimi, kitapları, araştırmaları ve akademik çalışmalarıyla milletimizin saygısını kazanan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi, çok değerli Prof. Dr. İlber Ortaylı hocamızın vefatından derin üzüntü duydum. Sayın İlber Ortaylı'ya Allah'tan rahmet niyaz ediyor; kederli ailesine, öğrencilerine, dostlarına, tüm sevenlerine ve akademi dünyamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Rabb'im mekanını cennet eylesin." ifadelerine yer verdi.
Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İlber Ortaylı için taziye mesajı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.