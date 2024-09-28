Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Lübnan'a gerçekleştirdiği saldırılarla ilgili yaptığı açıklamada, vicdan sahibi hiç kimsenin böyle bir katliamı kabul edemeyeceğini, bu durumu mazur ve meşru göremeyeceğini vurguladı. Bu açıklama, uluslararası toplumda artan endişelere ışık tutarak, insan hakları ve insani değerlerin korunmasına yönelik önemli bir mesaj niteliği taşıyor.
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29.09.2024 07:02:04. #1.13#
SON DAKİKA: Erdoğan: Lübnan'daki Katliama Tepki - Son Dakika
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