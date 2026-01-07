Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok konuşulan Maduro iddiasına yanıt: Bize böyle bir haber gelmedi - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok konuşulan Maduro iddiasına yanıt: Bize böyle bir haber gelmedi

07.01.2026 14:36  Güncelleme: 14:44
Meclis'te parti grubu çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Maduro'ya Türkiye'ye gitmesi teklif edildi" iddiasına "Bize gelen böyle bir haber yok" sözleriyle karşılık verdi.

ABD, Venezuela'ya düzenlediği 2 saat 20 dakikalık operasyonla Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'i kaçırarak New York'a götürdü. Olayın yankıları sürerken Maduro'ya operasyon öncesi Türkiye'ye gitmesinin teklif edildiği öne sürülmüştü. Konuyla ilgili gözlerin çevrildiği Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

"BİZE GELEN BÖYLE BİR HABER YOK"

Parti grubu çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD basını tarafından ortaya atılan iddia için "Böyle bir şey yok. Bize gelen böyle bir haber yok" yanıtını verdi.

NE OLMUŞTU?

The New York Times'ın Amerikalı ve Venezuelalı kaynaklara dayandırdığı haberine göre; Washington yönetimi, 23 Aralık'ta Maduro'ya iktidarı bırakması ve Türkiye'ye gitmesi yönünde bir ültimatom iletti. Haberde, Maduro'ya yurtdışında "rahat ve güvenli bir yaşam" teklif edildiği ancak 63 yaşındaki liderin bu öneriyi reddettiği aktarıldı. Gazete, teklifin reddedilmesinin ardından ABD Başkanı Trump'ın 25 Aralık'ta askeri operasyon için düğmeye bastığını öne sürdü.

ABD'Lİ SENATÖR DOĞRULAMIŞTI

ABD basınında yer alan iddia büyük ses getirirken, Senatör Lindsay Graham söz konusu haberleri doğrulayan bir açıklama yapmıştı. Trump ile aynı uçakta seyahat eden senatör "Maduro bugün Türkiye'de olabilirdi ama New York'ta. Kendisinden başka kimseyi suçlamasın. Trump ona bir çıkış sunmuştu" ifadelerine yer vermişti.

TRUMP KAFASINI SALLAYARAK ONAYLAMIŞTI

ABD'li Senatör Graham'ın bu sözlerini ayakta dinleyen Trump'ın Maduro iddiasını kafasını sallayarak doğruladığı ise dikkatlerden kaçmamıştı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • mustafa sagdic mustafa sagdic:
    nasıl yani dostum Trump yalan mı söyledi ? 29 11 Yanıtla
  • Mehmet Akın Mehmet Akın:
    vardır vardır senin haberin yoktur. amerika gönderiyorum dese yokmu diyeceksiniz 20 14 Yanıtla
  • Fatma Erkoca Fatma Erkoca:
    yol geçen hanı oldu zaten güzel ülkem 13 10 Yanıtla
  • Mahmut EFE Mahmut EFE:
    rahibi ver dedi verdin bunu da al der alırsın sana sormaya gerek duymamış belli ki. işin özü bu 10 6 Yanıtla
  • Mustafa Delibaş Mustafa Delibaş:
    ispat edemezseniz şerefsizsiniz dediği ispata gerek olmadan olmadan kendisi açıkladığı birçok şey var öyle birşey yok diyorsa kesin öyledir ?????? 10 5 Yanıtla
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok konuşulan Maduro iddiasına yanıt: Bize böyle bir haber gelmedi
