Erdoğan\'dan Preveze Zaferi Mesajı

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(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Preveze Deniz Zaferi'nin 486'ncı Yıldönümü ve 28 Eylül Türk Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Erdoğan, " Akdeniz'i Türk gölü haline getiren şanlı Preveze Deniz Zaferi'nin yıl dönümü ile Deniz Kuvvetleri Günü'nü tebrik ediyorum "dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Preveze Deniz Zaferi'nin 486'ncı yıl dönümü ile 28 Eylül Deniz Kuvvetleri Günü'nü tebrik ettiğin belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımı şöyle:

"Akdeniz'i Türk gölü haline getiren şanlı Preveze Deniz Zaferi'nin yıl dönümü ile Deniz Kuvvetleri Günü'nü tebrik ediyor; Kaptanıderya Barbaros Hayreddin Paşa ile birlikte kahraman şehit ve gazilerimizi şükranla yad ediyorum. Mavi Vatan'ımızda fedakarca görev yapan tüm denizcilerimize selamlarımı iletiyorum."