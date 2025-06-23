Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan Şam\'daki kilise saldırısına tepki

Mevlut Emre:

Sen bunu dedin ya yapanlarda çok korktu bir daha yapmayacaklarmiş kınaya kınaya koskoca bir Filistini bitirtiniz kendi milletimiz diye savaşa giren kim varsa hep yanliz kaldı Müslüman devletlerine güvenipte savaşa giren hep yanliz kaldı yahudi diyoruz ama israile ABD nasıl yardım ediyor vurarak yardim ediyor bizimkiler kınayarak izliyor