Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit İstihkam Astsubay Kıdemli Çavuş Talay'ın ailesine taziyelerini iletti

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan İstihkam Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Rıdvan Talay'ın ailesine taziyelerini iletti.

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan İstihkam Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Rıdvan Talay'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.