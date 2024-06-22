(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde dün şehit olan piyade astsubay çavuş Mehmet Ali Horoz'un ailesine başsağlığı diledi.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan temasta şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz'un ailesine gönderdiği mesajla başsağlığı dileklerini iletti" denildi.
Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şehit Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz'un Ailesine Başsağlığı Mesajı - Son Dakika