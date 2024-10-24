Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TUSAŞ Terör Saldırısında Şehit Olanların Ailelerine Taziye Mesajı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin (TUSAŞ) Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik terör saldırısında şehit olanların ailelerine taziye mesajı gönderdi.

Alınan bilgiye göre Erdoğan, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında şehit olan Atakan Şahin Erdoğan, Cengiz Coşkun, Hasan Hüseyin Canbaz, Zahide Güçlü Ekici ve taksi şoförü Murat Arslan'ın ailelerine mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.