Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TUSAŞ Terör Saldırısında Şehit Olanların Ailelerine Taziye Mesajı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TUSAŞ Terör Saldırısında Şehit Olanların Ailelerine Taziye Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) yerleşkesine yapılan terör saldırısında hayatını kaybedenlerin ailelerini unutmadı. Erdoğan, şehitler Atakan Şahin Erdoğan, Cengiz Coşkun, Hasan Hüseyin Canbaz, Zahide Güçlü Ekici ve taksi şoförü Murat Arslan için başsağlığı mesajları gönderdi. Bu mesajlar, saldırının ardından ulusal dayanışma ve taziye duygularını pekiştiriyor.

24.10.2024 16:49
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin (TUSAŞ) Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik terör saldırısında şehit olanların ailelerine taziye mesajı gönderdi.

Alınan bilgiye göre Erdoğan, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında şehit olan Atakan Şahin Erdoğan, Cengiz Coşkun, Hasan Hüseyin Canbaz, Zahide Güçlü Ekici ve taksi şoförü Murat Arslan'ın ailelerine mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TUSAŞ Terör Saldırısında Şehit Olanların Ailelerine Taziye Mesajı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TUSAŞ Terör Saldırısında Şehit Olanların Ailelerine Taziye Mesajı - Son Dakika
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