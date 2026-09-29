Cumhurbaşkanı Erdoğan:"Davamıza zarar verecek, ülkemizin dört bir yanında AK Parti'ye hizmet eden kardeşlerimizin gayretine halel getirecek hiçbir teşebbüse göz yummadık, yummayız"Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan:"Davamıza zarar verecek, ülkemizin dört bir yanında AK Parti'ye hizmet eden kardeşlerimizin gayretine halel getirecek hiçbir teşebbüse göz yummadık, yummayız"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Davamıza zarar verecek, ülkemizin dört bir yanında AK Parti'ye hizmet eden kardeşlerimizin gayretine halel getirecek hiçbir teşebbüse göz yummadık, yummayız"
Kaynak: AA