Cumhurbaşkanı Erdoğan, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı kutladı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nda yüzyıllardır Türk denizciliğinin gelişmesi ve güçlenmesi için emek veren, gayret gösteren herkesi şükranla yad ediyorum." ifadesini kullandı.

Erdoğan, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nda yüzyıllardır Türk denizciliğinin gelişmesi ve güçlenmesi için emek veren, gayret gösteren herkesi şükranla yad ediyorum. Bayrağımızı ülkemizde ve dünyanın her bölgesinde dalgalandıran denizcilerimize Allah'tan muvaffakiyetler diliyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında "Kanuni Sondaj Gemisi"nin görseline yer verdi.