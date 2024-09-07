Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depreme hazırlığın Türkiye için kritik bir beka meselesi olduğunu vurguladı. Hükümet olarak bu konuda gerekli adımları attıklarını belirten Erdoğan, ülkenin deprem risklerine karşı güçlü bir hazırlık süreci içinde olduğunu ifade etti. Bu açıklama, Türkiye'nin deprem güvenliği konusundaki hassasiyetini bir kez daha ortaya koydu.
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8.09.2024 00:30:05. #1.11#
SON DAKİKA: Erdoğan: Depreme hazırlık beka meselesi - Son Dakika
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