Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremzede Zeliha Yıldırım ile telefonla görüştü - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremzede Zeliha Yıldırım ile telefonla görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremzede Zeliha Yıldırım ile telefonla görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyamanlı depremzede Zeliha Yıldırım ile telefonla konuşarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Yıldırım, Türkçe bilmediği için oğlunun yardımıyla Erdoğan ile iletişim kurdu. Erdoğan, Yıldırım'a dua etmesini söyleyerek desteklerini iletti.

22.08.2024 19:46
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 78 yaşındaki Adıyamanlı depremzede Zeliha Yıldırım ile telefonla görüştü.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Murat Kurum, Adıyaman ziyaretinde depremzede Yıldırım'ı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la telefonla görüştürdü.

Zeliha Yıldırım, Türkçe bilmediği için oğlunun yardımıyla Erdoğan ile konuştu.

Depremzede Yıldırım'a geçmiş olsun ve başsağlığı dileklerini ileten Erdoğan, "Allah yar ve yardımcımız olsun." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Zeliha teyzeye söyleyin Tayyip evladına çok dua etsin." demesi üzerine, Yıldırım, daima duacı olduğunu söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremzede Zeliha Yıldırım ile telefonla görüştü - Son Dakika

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