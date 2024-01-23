Cumhurbaşkanı Erdoğan, dört büyükelçiyi kabul edecek

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, "Güven Mektubu Takdim" törenlerinin ardından, Avusturya Büyükelçisi Gabriele Juen'i, Tunus Büyükelçisi Ahmed Ben Sghaier'i, Singapur Büyükelçisi Li Peng Kok'u ve Portekiz Büyükelçisi Maria Virginia Mendes da Silva Pina'yı kabul edecek.
(Ankara/14.00/14.30/15.00/15.30/16.00)
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