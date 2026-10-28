Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dost İspanya'da bu sabah meydana gelen tren kazasından etkilenenlere geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kazada yakınlarını kaybedenlerin acısını ülkem ve milletim adına yürekten paylaşıyorum"Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dost İspanya'da bu sabah meydana gelen tren kazasından etkilenenlere geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dost İspanya'da bu sabah meydana gelen tren kazasından etkilenenlere geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kazada yakınlarını kaybedenlerin acısını ülkem ve milletim adına yürekten paylaşıyorum"
Kaynak: AA