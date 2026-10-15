Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Eğitimde) Dünyaya ve Türkiye'ye başkalarının penceresinden bakanlar halen farkına varamamış olsalar da ülkemiz, bugün küresel bir oyuncudur"Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Eğitimde) Dünyaya ve Türkiye'ye başkalarının penceresinden bakanlar halen farkına varamamış olsalar da ülkemiz, bugün küresel bir oyuncudur"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Eğitimde) Dünyaya ve Türkiye'ye başkalarının penceresinden bakanlar halen farkına varamamış olsalar da ülkemiz, bugün küresel bir oyuncudur"
Kaynak: AA