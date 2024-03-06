Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomimiz güçlü, enflasyonu düşürmek için çaba sarf ediyoruz - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomimiz güçlü, enflasyonu düşürmek için çaba sarf ediyoruz

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ'da; "Ekonomimizin temel direkleri son derece sağlam, dirençli ve güçlü. Tüm dünya gibi bizim de en büyük sıkıntımız enflasyonun tetiklediği hayat pahalılığıdır. Covid salgının ve ardından Rusya-Ukrayna arasında başlayan savaşın olumsuz etkileri ekonomide devam ediyor. Bugün Avrupası'ndan Amerikası'na varıncaya kadar herkes enflasyonu dizginlemek için çeşitli adımlar atıyor, çareler arıyor. Enflasyonu indirmek bugünden yarına olacak bir şey değil" dedi.

06.03.2024 20:39
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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ'da; "Ekonomimizin temel direkleri son derece sağlam, dirençli ve güçlü. Tüm dünya gibi bizim de en büyük sıkıntımız enflasyonun tetiklediği hayat pahalılığıdır. Covid salgının ve ardından Rusya- Ukrayna arasında başlayan savaşın olumsuz etkileri ekonomide devam ediyor. Bugün Avrupası'ndan Amerikası'na varıncaya kadar herkes enflasyonu dizginlemek için çeşitli adımlar atıyor, çareler arıyor. Enflasyonu indirmek bugünden yarına olacak bir şey değil" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin Elazığ'da düzenlediği mitinge katıldı. Erdoğan özetle şöyle konuştu:

"TOPRAKLARIMIZA GÖZ DİKENLERDEN BUNUN HESABINI MİSLİYLE SORUYORUZ, SORACAĞIZ"

"Emperyalistlerin tetikçiliğini yapan kiralık katil sürülerinin kökünü er ya da geç ama mutlaka kurutacağız. Batılı efendilerine güvenip de topraklarımıza göz dikenlerden, bizi bölmeye çalışanlardan bunun hesabını misliyle soruyoruz ve soracağız. Elazığ terörle mücadelede en çok şehit veren illerimiz arasında yer alıyor. Elazığlı vatan evlatları canları ve kanları pahasına bölücü alçaklara karşı yıllarca kahramanca mücadele ettiler.

Geçtiğimiz haftalarda beşinci nesil savaş uçağımız KAAN gökyüzüyle buluştu mu? Türkiye böylece bu alanda dünyanın ilk dört ülkesi arasında yer aldı... KAAN'ı görüyor musunuz? Nerede bu CHP ya? Nerede diğerleri? İnşallah 2028 yılında KAAN'ı savaş uçağı filomuza dahil etmeye başlıyoruz.

Ekonomimiz 2023 yılında yüzde 4,5 büyüdü, bak büyüyoruz. Milli gelirimiz ilk defa 1 trilyon dolar barajını aşarak 1 trilyon 119 milyar dolara ulaştı. İhracatımız düzenli bir şekilde artmaya, cari açığımız istikrarlı bir biçimde iyileşmeye devam ediyor.

"TÜM BUNLARI SÖYLERKEN HER ŞEY SÜT LİMAN DEMİYORUZ"

İstihdam konusunda da hamdolsun güzel bir yerdeyiz. Merkez Bankamız'ın döviz rezervlerinde herhangi bir sorun yok. Yani ekonomimizin temel direkleri son derece sağlam, dirençli ve güçlü. Tüm dünya gibi bizim de en büyük sıkıntımız enflasyonun tetiklediği hayat pahalılığıdır. Covid salgının ve ardından Rusya-Ukrayna arasında başlayan savaşın olumsuz etkileri ekonomide devam ediyor. Bugün Avrupası'ndan Amerikası'na varıncaya kadar herkes enflasyonu dizginlemek için çeşitli adımlar atıyor, çareler arıyor. Enflasyonu indirmek bugünden yarına olacak bir şey değil. Dahası dünyanın genel gidişatı da bu süreci oldukça zorlaştırmakta. Türkiye olarak amacımız üretim, istihdam ve ihracat boyutunda ivme kaybı yaşamadan, yani vatandaşımızın aşına, ekmeğine, işine halel getirmeden enflasyonu tekrar tek haneli oranlara düşürmektir. İnşallah biraz daha sabrederek bu hedefimize ulaşacağız. Nasıl daha önce enflasyonu uzun yıllar tek haneli rakamlarda tuttuysak, aynısını yine başaracağız. Tüm bunları söylerken elbette her şey süt liman demiyoruz. Çalışanlar ve emeklilerimiz başta olmak üzere vatandaşlarımızın yaşadığı sıkıntıların hepsini biliyoruz, hepsini görüyoruz. Bütçe imkanlarımızı zorlayarak emeklilerimizin yükünü hafifletecek çeşitli adımları da attık, atıyoruz.

Emeklilerimizin şunu bilmesini isterim: biz muhalefet gibi hayal taciri değiliz, hiçbir zaman da olmadık. Biz sırf oy uğruna milletimize yalan söyleyemeyiz, boş söz veremeyiz. Şimdiye kadar insanımıza karşı hep dürüst olduk."

Kaynak: ANKA

Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna, Elazığ, Rusya, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomimiz güçlü, enflasyonu düşürmek için çaba sarf ediyoruz - Son Dakika

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