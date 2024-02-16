Cumhurbaşkanı Erdoğan: Emeklilere bayram ikramiyesi yüzde 50 artacak - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Emeklilere bayram ikramiyesi yüzde 50 artacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Emeklilere bayram ikramiyesi yüzde 50 artacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Emeklilerin bayram ikramiyesi) Önümüzdeki bayram bu rakamı yüzde 50 artış ile 3 bin liraya yükselteceğiz"

16.02.2024 15:07
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Emeklilerin bayram ikramiyesi) Önümüzdeki bayram bu rakamı yüzde 50 artış ile 3 bin liraya yükselteceğiz"

Kaynak: AA

Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Emeklilere bayram ikramiyesi yüzde 50 artacak - Son Dakika
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